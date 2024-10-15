Вратарь «Оттавы» Форсберг получил травму в матче с «Лос-Анджелесом». Улльмарк пропускал игру из-за растяжения

Вратарь «Оттавы» Антон Форсберг получил травму в матче с «Лос-Анджелесом».

31-летний швед начал игру регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (8:7 ОТ) в качестве стартового вратаря «Сенаторс».

Основной вратарь канадского клуба Линус Улльмарк не попал в заявку на игру в связи с растяжением. Главный тренер команды Трэвис Грин сказал , что предварительно травма не является серьезной, и есть шанс, что голкипер может вернуться в строй на этой неделе.

Форсберг во втором периоде получил травму после столкновения с защитником «Лос-Анджелеса» Брандтом Кларком. Он уступил место в воротах датчанину Мадсу Сегору , завершив игру с 6 сэйвами после 9 бросков.

Сегор отразил 13 из 17 бросков, записав в актив первую победу в сезоне.