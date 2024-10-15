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  • Владимир Плющев: «ЦСКА не тот клуб, который должен рассчитывать только на гастролеров. Команда должна быть выстроена гармонично, нельзя шарахаться из стороны в сторону»
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Владимир Плющев: «ЦСКА не тот клуб, который должен рассчитывать только на гастролеров. Команда должна быть выстроена гармонично, нельзя шарахаться из стороны в сторону»

Владимир Плющев высказался о выступлении ЦСКА на старте сезона-2024/25.

«Команда должна быть выстроена гармонично, нельзя шарахаться из стороны в сторону. ЦСКА – это не та команда, которая должна рассчитывать только на гастролеров.

Армейцы никогда не затыкали дырки в составе, у клуба всегда была великолепная школа, которая выдавала молодых и ярких игроков, которые гармонично вписывались в основную команду.

Сейчас команда хорошо укомплектована молодыми ребятами, но они, к сожалению, в основном играют на эмоциях. Да, у них высокий потенциал, но не скажу, что я вижу какой-то определенный игровой стиль.

И я не скажу, что ЦСКА идет по сезону с высоко поднятой головой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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