18-летний Артамонов из «Торпедо» – форвард недели в КХЛ. Никишин стал лучшим защитником, Шикин – вратарем, Гамзин – лучший новичок
18-летний Никита Артамонов стал форвардом недели в КХЛ.
Игрок «Торпедо» набрал 5 (2+3) очков за 3 матча при полезности «плюс 4».
Лучшим вратарем был признан Дмитрий Шикин («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах. Он сделал 94,7% сэйвов при коэффициенте надежности 1,98.
Защитником недели назван Александр Никишин из СКА, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах при 25:03 в среднем на льду.
Лучшим новичком стал голкипер Дмитрий Гамзин из ЦСКА. На счету 21-летнего хоккеиста 94,9% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,44 в двух играх недели.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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