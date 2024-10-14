18-летний Артамонов из «Торпедо» – форвард недели в КХЛ. Никишин стал лучшим защитником, Шикин – вратарем, Гамзин – лучший новичок

18-летний Никита Артамонов стал форвардом недели в КХЛ.

Игрок «Торпедо » набрал 5 (2+3) очков за 3 матча при полезности «плюс 4».

Лучшим вратарем был признан Дмитрий Шикин («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах. Он сделал 94,7% сэйвов при коэффициенте надежности 1,98.

Защитником недели назван Александр Никишин из СКА, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах при 25:03 в среднем на льду.

Лучшим новичком стал голкипер Дмитрий Гамзин из ЦСКА. На счету 21-летнего хоккеиста 94,9% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,44 в двух играх недели.