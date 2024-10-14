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«Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» вывесили баннер про Миронова со строчками из песни «Батарейка» на матче против «Спартака»

Фанаты «Динамо» вывесили баннер со строчками из песни «Батарейка» группы Жуки.

Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака».

В составе красно-белых играет защитник Андрей Миронов. Он перешел из «Динамо» в «Спартак» в мае. Защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых и был капитаном команды. Сегодня он проводит свой первый матч против бывшего клуба на «ВТБ-Арене».

«Холодный ветер с дождем усилился стократно.

Все говорит об одном, что нет пути обратно,

Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка,

Что у любви у нашей села батарейка», – говорится на баннере. 

Батарейка на баннере изображена со свиной головой. Фотография Миронова в форме «Динамо» перечеркнута.

Фото: t.me/ultras_action

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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