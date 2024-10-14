Главный тренер «Спартака» Жамнов пропустит матч с «Динамо» по состоянию здоровья

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит игру против «Динамо».

Матч состоится сегодня, 14 октября.

«Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов пропустит сегодняшний матч с московским «Динамо» по состоянию здоровья.

Функции главного тренера спартаковцев в этом дерби возложены на Алексея Ковалева », – говорится в сообщении «Спартака ».