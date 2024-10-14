Главный тренер «Спартака» Жамнов пропустит матч с «Динамо» по состоянию здоровья
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит игру против «Динамо».
Матч состоится сегодня, 14 октября.
«Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов пропустит сегодняшний матч с московским «Динамо» по состоянию здоровья.
Функции главного тренера спартаковцев в этом дерби возложены на Алексея Ковалева», – говорится в сообщении «Спартака».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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