Миронов о матче против «Динамо»: «Гол праздновать не буду, но главное – забить»
Андрей Миронов высказался о матче против московского «Динамо».
Миронов перешел из «Динамо» в «Спартак» в мае. Защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых и был капитаном команды.
Сегодня он проводит свой первый матч против бывшего клуба на «ВТБ-Арене».
– Вы почти семь месяцев не выходили на лед «ВТБ-Арены». Какие ощущения?
– Прекрасные. Я много лет провел в «Динамо». Все отлично.
– Принято, что если забиваешь своей бывшей команде, то игроки не празднуют. Если забьете, будете праздновать?
– Посмотрим. Не буду праздновать, но главное – забить.
– Готовы к «теплому» приему от болельщиков?
– Уже видел плакаты, поэтому готов. Посмотрим, что еще дальше будет, – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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