Андрей Миронов высказался о матче против московского «Динамо».

Миронов перешел из «Динамо » в «Спартак» в мае. Защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых и был капитаном команды.

Сегодня он проводит свой первый матч против бывшего клуба на «ВТБ-Арене».

– Вы почти семь месяцев не выходили на лед «ВТБ-Арены». Какие ощущения?

– Прекрасные. Я много лет провел в «Динамо». Все отлично.

– Принято, что если забиваешь своей бывшей команде, то игроки не празднуют. Если забьете, будете праздновать?

– Посмотрим. Не буду праздновать, но главное – забить.

– Готовы к «теплому» приему от болельщиков?

– Уже видел плакаты, поэтому готов. Посмотрим, что еще дальше будет, – сказал защитник «Спартака » Андрей Миронов .