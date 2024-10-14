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Касатонов о Сочи-2014: «Бобровский насухо сыграл в предыдущем матче, но в 1/4 вышел Варламов – это решающее событие. Ответный гол финнов до сих пор перед глазами»

Алексей Касатонов рассказал о причинах неудачи сборной России на ОИ-2014 в Сочи.

В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира Россия проиграла Финляндии со счетом 1:3.

– Почему у Билялетдинова с Сочи не получилось?

– Несмотря на неудачу на Олимпиаде, считаю его тренером высочайшей квалификации. Несмотря на результат, считаю, что он все делал правильно. Почти.

 Все в штабе знают мое мнение – единственный вопрос, в котором я Билялетдинову открыто возражал, – это по вратарю на четвертьфинал. Тогда был серьезный разговор, и у нас в штабе голоса разделились. Билялетдинов и Валерий Белоусов были за Семена Варламова, и их авторитет перевесил.

Если бы главный тренер не получил поддержку со стороны самого опытного члена штаба, очень возможно, вышел бы Бобровский. Уверен, с Сергеем до финала в Сочи уж точно дошли бы.

А у Семена был объективно тяжелый год. Мы все ему помогали, когда бывшая девушка адресовала ему в Америке ложные обвинения в домашнем насилии, которые вообще не подтвердились, но съели у парня массу нервной энергии.

Бобровский отыграл предыдущий матч насухо (4:0 с Норвегией – Спортс’‘) – и все-таки в четвертьфинале на лед вышел Варламов. При всем уважении к Семену, на мой взгляд, это стало решающим событием для сборной на Играх-2014. Ответный гол финнов у меня до сих пор перед глазами.

Варламова надо было снимать после второго пропущенного гола. А его поменяли уже после третьей шайбы. И Бобровский больше ничего не пропустил, хотя финны создали еще несколько моментов.

Считаю, со своей стороны совершил ошибку. Надо было во втором перерыве бежать в раздевалку – и орать, и чуть ли не за грудки тренеров брать.

Всю жизнь у нас выигрывали Третьяки! А как тот же Владик закончил – результаты сразу пошли вниз. И не случайно десять лет спустя «Флорида» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли именно с Бобровским, лучшим вратарем мира, в воротах, – сказал бывший генеральный менеджер олимпийской сборной России Алексей Касатонов.

Касатонов о 90-х: «Две машины угнали, заявлял в милицию – ни ответа, ни привета. На выезды в Новосибирск, Тольятти и Самару брал огромную бутыль воды, чтобы местной не отравиться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoВалерий Белоусов
logoЗинэтула Билялетдинов
logoСемен Варламов
logoВладислав Третьяк
logoСергей Бобровский
logoСборная Финляндии по хоккею
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