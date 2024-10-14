Касатонов о Ночной лиге: «Путин обозначил задачу по популяризации хоккея при ее создании. С поддержкой «Норникеля» и лично Потанина лига успешно с этим справляется»
Лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.
«При создании Ночной хоккейной лиги президент обозначил задачу по популяризации хоккея, привлечению к массовому спорту любителей.
При этом лига всегда придерживалась принципа прозрачности, четкого соблюдения регламента и профессионального подхода при любительском статусе соревнований.
При поддержке компании «Норникель» и лично Владимира Потанина лига с этой задачей успешно справляется.
С Минспортом, являющимся соорганизатором турнира, у нас всегда были и остаются хорошие партнерские отношения», – сказал генеральный директор лиги Алексей Касатонов.
Касатонов о 90-х: «Две машины угнали, заявлял в милицию – ни ответа, ни привета. На выезды в Новосибирск, Тольятти и Самару брал огромную бутыль воды, чтобы местной не отравиться»
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