Максим Сушинский: «У «Авангарда» ментальная проблема, но скоро все перевернется. Пройдет одна победная серия, команда вернется в плей-офф, и все будет хорошо»

Максим Сушинский поделился мнением о проблемах «Авангарда» в этом сезоне КХЛ.

Омский клуб идет на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 11 очков в 15 матчах.

«Низкая результативность связана с обороной. От нее плясать надо, а не от атаки. Надо смотреть, сколько пропускает «Авангард ». Здесь все кроется, потому что отыгрываться всегда тяжелее.

Когда ведешь в счете, команда бежит и старается забить как можно больше. Здесь обратная ситуация. Пытаешься догнать, а пропускаешь еще и еще.

У команды сейчас ментальная проблема, которая пройдет, и все забудут неудачную серию. Такое бывает у всех клубов. На «Авангард» давит результат, и хоккеисты думают об этом.

Но скоро все перевернется. Пройдет одна хорошая победная серия, и все забудут о плохих. «Авангард» вернется в зону плей-офф, и все будет хорошо», – сказал бывший игрок и президент «Авангарда» Максим Сушинский .

Группа «Балаган Лимитед» выступит перед игрой «Авангарда» 23 октября: «То, что нужно, чтобы мощно поддержать команду и передать ей этот настрой»