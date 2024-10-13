Вайсфельд об игре «Авангарда»: «Предпосылки к такому началу сезона были. У них сильная первая тройка, все было заточено на нее. А потом выпал лучший игрок – Ткачев. Неизвестно, когда он вернется»
Клуб проиграл 10 из 15 матчей в сезоне и идет 11-м на Востоке.
«Предпосылки были к такому началу сезона. У них была очень сильная первая тройка, все было заточено на нее. А потом выпал лучший игрок команды, а, возможно, и всей лиги – Ткачев. Неизвестно, когда он вернется.
Плюс выпал один из лучших снайперов КХЛ Буше. Не будем также забывать, что эта связка Буше – Ткачев усиливала друг друга. Они и отдельно очень сильные хоккеисты, а вдвоем еще мощнее.
Конечно, мягко говоря, не помогло им и то, что вратарь Бердин тоже выбыл из-за травмы и пока не играет. Когда у тебя вылетает три ведущих игрока, а команда от них сильно зависима, предполагать такой исход можно.
Хотя вот вратари у «Авангарда» не так и плохо играют, надо признать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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