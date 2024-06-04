Гуськов о Ночной лиге: «Путин поддержал ее создание, мы только собираем положительные плоды. Ставим во главу угла спорт, а не бары-рестораны – нация становится сильнее»

Александр Гуськов рассказал о влиянии Владимира Путина на создание Ночной лиги.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина (на тот момент – главы правительства РФ) и ветеранов отечественного хоккея.

Название связано с тем, что большинство матчей играется в вечернее время.

– Александр Александрович, в Сочи завершился Фестиваль хоккея. Какие впечатления, эмоции?

– Каждый год мы с удовольствием приезжаем сюда, в первую очередь на Гала-матч. Это апофеоз всего этого мероприятия.

Помимо того, что все команды бьются за грант, в первую очередь это позитивные эмоции. Начиная с того момента, когда хоккеисты сюда приезжают, и заканчивая тогда, когда все отправляются домой. Живой организм приезжает на две недели, который ощущает весь Сириус, вся набережная.

Уровень любительской лиги растет до неузнаваемых размеров, все тянутся до профессионалов. Года три-четыре назад уже все стали готовиться очень профессионально, и это радует.

Понятно, что профессиональный спорт довольно далеко, но радует, что те ребята, которые в любительском хоккее год-два-три-пять, тянутся к тем моментам, которые их сближают с профессиональным спортом, и могут ощутить, каково это.

Иногда ты можешь себе позволить все, что хочешь, а иногда так нельзя. И это правильно.

Наша нация становится сильнее за счет того, что мы ставим во главу угла спорт, а не бары-рестораны. Это очень радует. У нас идет реальное продвижение в данном направлении.

Владимир Владимирович поддержал создание [Ночной хоккейной] лиги, и благодаря ему она сейчас существует. Мы собираем только положительные плоды.

Все очень здорово», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.