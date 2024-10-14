Валерий Каменский: «Не вижу большой разницы между НХЛ и КХЛ, разве что стадионы у них больше. Хоккей интересный и там, и здесь – нужно сыграть друг с другом»

Валерий Каменский сравнил между собой КХЛ и НХЛ.

«Не вижу большой разницы между КХЛ и НХЛ. Разве что в стадионах, в НХЛ они больше по размеру.

Что касается хоккея, он интересный и там, и здесь. Плюс в НХЛ играют лучшие, в том числе наши. У нас же подрастает молодежь.

По накалу и по хоккею большой разницы я не вижу. Но чтобы определить, нужно сыграть друг с другом», – заявил вице-президент КХЛ Валерий Каменский .

Валерий Каменский: «СКА набирает обороты, загорается, играет все лучше. Посмотрим, сможет ли Ротенберг из звезд сделать команду, которая умеет побеждать»