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  • Каменский о возможном матче России и Канады: «Если бы нам предложили, изучили бы условия. Это две лучшие школы в мире»
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Каменский о возможном матче России и Канады: «Если бы нам предложили, изучили бы условия. Это две лучшие школы в мире»

Валерий Каменский оценил возможность проведения матча между Россией и Канадой.

«Мы-то согласны, все зависит от канадцев.

Это всегда пожалуйста. Мы не вводили никаких санкций, никого не отстраняли, поэтому мы всегда готовы сыграть.

Конечно, это две лучшие школы в мире.

Очевидно, что такие матчи при любой обстановке в мире проходят на высочайшем уровне и сопровождаются огромным интересом.

Если бы канадцы нам предложили, мы бы изучили условия и наверняка пришли к общему знаменателю», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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