Каменский о возможном матче России и Канады: «Если бы нам предложили, изучили бы условия. Это две лучшие школы в мире»
Валерий Каменский оценил возможность проведения матча между Россией и Канадой.
«Мы-то согласны, все зависит от канадцев.
Это всегда пожалуйста. Мы не вводили никаких санкций, никого не отстраняли, поэтому мы всегда готовы сыграть.
Конечно, это две лучшие школы в мире.
Очевидно, что такие матчи при любой обстановке в мире проходят на высочайшем уровне и сопровождаются огромным интересом.
Если бы канадцы нам предложили, мы бы изучили условия и наверняка пришли к общему знаменателю», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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