Валерий Каменский: «СКА набирает обороты, загорается, играет все лучше. Посмотрим, сможет ли Ротенберг из звезд сделать команду, которая умеет побеждать»
Валерий Каменский оценил выступление СКА на старте сезона-2024/25.
«Связи и игровое мышление приходят к хоккеистам в официальных матчах, а не в товарищеских. СКА с каждой игрой набирает обороты. Пока команда только загорается и играет все лучше и лучше.
Кузнецов? Думаю, ему еще нужно время, чтобы до конца адаптироваться. Конечно, соперники уделяют ему много внимания. Сейчас ему надо успокоиться и показывать тот хоккей, в который он умеет играть.
Комплектование? В конце чемпионата посмотрим, к чему это приведет. Посмотрим, сможет ли Ротенберг из звезд сделать команду, которая умеет побеждать. Сейчас СКА – сильная команда», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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