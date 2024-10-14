Агент Панарина: «Артемий давно полноценная звезда НХЛ, даже не обсуждается. Было повреждение, но по статистике он будет в лидерах – вопрос времени»
Агент Артемия Панарина оценил старт сезона у игрока.
32-летний форвард «Рейнджерс» набрал 4 (2+2) очка за первые две игры сезона в НХЛ.
«У Артемия Панарина, как вы помните, было небольшое повреждение. Но в обоих матчах на старте регулярного чемпионата НХЛ он уже набрал очки: две передачи и два гола.
Я уверен в Артемии, он покажет себя и дальше продолжит демонстрировать яркую игру. В плане статистики он в любом случае будет в лидерах, это вопрос времени.
Панарин уже давно полноценная звезда НХЛ, это даже не обсуждается», – заявил агент игрока Александр Черных.
У Панарина – первый дубль в сезоне, но у Шестеркина – антирекорд по пропущенным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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