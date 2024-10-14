Агент Панарина: «Артемий давно полноценная звезда НХЛ, даже не обсуждается. Было повреждение, но по статистике он будет в лидерах – вопрос времени»

Агент Артемия Панарина оценил старт сезона у игрока.

32-летний форвард «Рейнджерс» набрал 4 (2+2) очка за первые две игры сезона в НХЛ.

«У Артемия Панарина , как вы помните, было небольшое повреждение . Но в обоих матчах на старте регулярного чемпионата НХЛ он уже набрал очки: две передачи и два гола.

Я уверен в Артемии, он покажет себя и дальше продолжит демонстрировать яркую игру. В плане статистики он в любом случае будет в лидерах, это вопрос времени.

Панарин уже давно полноценная звезда НХЛ, это даже не обсуждается», – заявил агент игрока Александр Черных .

У Панарина – первый дубль в сезоне, но у Шестеркина – антирекорд по пропущенным