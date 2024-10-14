Фонк-музыкант Zodivk о хоккее: «Играл в МХЛ и ВХЛ, должен был начинать сборы с «Трактором», но выбрал музыку. Отец еще полгода говорил, что надо вернуться»

Фонк-музыкант Zodivk рассказал об опыте игры в ВХЛ и МХЛ.

19-летний Павел Афанасьев из Челябинска в сезоне-2022/23 провел 30 матчей в Olimpbet МХЛ за «Белых Медведей » и 7 игр в Olimpbet МХЛ за «Челмет ».

В 2022 году он записал трэк ”Devil Eyes”, собравший более 153 миллионов прослушиваний на Spotify, и позже подписал контракт с американским музыкальным лейблом.

– Насколько серьезно ты занимался хоккеем?

– Только год назад я закончил [заниматься] профессионально. Я играл в молодежной команде и высшей. И я должен был уже начинать сборы с командой КХЛ – самой главной. Но я выбрал, что мне музыка больше нравится.

– Как отец отнесся к этому?

– Он был шокирован, когда я сказал, что больше не хочу играть. Он такой: “Ты точно подумал?”. Еще где-то полгода мне говорил, что надо вернуться.

– Но ты не жалеешь, что ушел из спорта?

– Нет.

– Продолжаешь для себя играть?

– Не было времени. Сейчас начинаю опять вливаться в спорт. Был достаточно сложноватый год, пришлось максимально стать ответственным. Все менялось в жизни, и сейчас я наконец-таки понял, что надо режим иметь, чем-то заниматься.

Может быть, и хоккей тоже не за горами, для себя, – сказал Павел Афанасьев.