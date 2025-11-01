Маркстрем и «Нью-Джерси» продлили контракт на 2 года с кэпхитом 6 млн долларов

«Нью-Джерси» объявил о заключении нового соглашения с Якобом Маркстремом.

35-летний вратарь продлил с «Девилс» контракт на 2 года (до конца сезона-2027/28) с кэпхитом 6 млн долларов.

Таким образом, зарплата шведа осталась прежней. В 2026 году он мог стать неограниченно свободным агентом.

В 4 матчах текущего чемпионата НХЛ у Маркстрема две победы при 83% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 5,13.