Ларионов о поражении от «Трактора»: «Игра очень высокого качества. Приятно, что «Торпедо» не сидит в обороне и играет первым номером. Не будем закрываться и сушить матчи»
«Торпедо» уступило со счетом 4:5 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Добрый вечер всем. Хоккейный город Челябинск. Надеюсь, что игра понравилась болельщикам, а команду хозяев с победой.
Нашу команду – с очень хорошей игрой. Игра была для меня лично очень высокого качества. Обидно проиграть.
Всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы довольны очком. Сильный для нас выезд. Две хорошие команды – Магнитогорск и Челябинск.
Приятно, что мы играем первым номером и не сидим в обороне. Это делает игру лучше. К сожалению, поражение в овертайме. Дальше едем домой. Готовимся к домашней серии.
– Вы начали с комплимента Челябинску. Но ведь вы здесь ни разу не выиграли, хотя у вас особое отношение...
– Вы знаете, да. Только что мы это обсудили в тренерской. По ряду причин была игра высокого уровня. В плане динамики и эстетики игры обеих команд.
К сожалению, не хватило удачи. Какого-то нюанса, который мог решить. Тем не менее игру можно занести нам в копилку.
Она была очень хорошей. Двигаемся дальше. Мы будем готовы принять «Трактор» дома и напомним об этой игре.
– У вас есть проблемы в обороне. Что нужно исправить?
– Когда играешь яркие матчи, много забиваешь и пропускаешь, это праздник хоккея.
Мы играем для того, чтобы люди приходили на трибуны, чтобы игра захватывала новое поколение. Всегда есть нюансы, но мы ни в коем случае мы не будем закрываться и сушить матчи.
Мы не хотим, чтобы люди ушли разочарованными после игры со счетом 1:0.
Неважно, где мы находимся, важны эмоции и яркая результативная игра.
Мы стараемся завлечь другие команды, чтобы и они играли в хоккей, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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