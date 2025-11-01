Бардаков сыграл 3:54 в матче с «Вегасом» – минимальное время в сезоне. У форварда «Колорадо» 1 блок, 1 потеря и 0 из 2 на точке

Захар Бардаков сыграл 3:54 в иатче с «Вегасом» – минимальное время в сезоне.

Форвард «Колорадо» Захар Бардаков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (4:2).

24-летний россиянин провел на льду 3 минуты 54 секунды (6 смен, как и у Гэвина Брайндли, нейтральная полезность) – минимальное время в сезоне.

Он сделал 1 блок, допустил 1 потерю и проиграл 2 вбрасывания из 2.

В 7 матчах в сезоне у Бардакова 2 (1+1) очка при среднем времени на льду 6:04.