Бернс – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с голом в регулярке в 40+ лет. Рэй Бурк был первым

Брент Бернс – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с голом в 40+ лет.

Защитник «Колорадо » Брент Бернс забросил первую шайбу за клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (4:2).

40-летний канадец был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне у него 6 (1+5) очков в 12 играх при нейтральной полезности, 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:14.

Бернс стал только вторым игроком в истории франшизы («Эвеланш» и «Квебек Нордикс»), забившим гол в матче регулярки в возрасте 40 или более лет. Первым был Рэй Бурк (2000/01, 3 шайбы).