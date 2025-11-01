Бернс – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с голом в регулярке в 40+ лет. Рэй Бурк был первым
Брент Бернс – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с голом в 40+ лет.
Защитник «Колорадо» Брент Бернс забросил первую шайбу за клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2).
40-летний канадец был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне у него 6 (1+5) очков в 12 играх при нейтральной полезности, 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:14.
Бернс стал только вторым игроком в истории франшизы («Эвеланш» и «Квебек Нордикс»), забившим гол в матче регулярки в возрасте 40 или более лет. Первым был Рэй Бурк (2000/01, 3 шайбы).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
