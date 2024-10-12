Дер-Аргучинцев и Сикьюра сыграют с «Торпедо». Форварды «Трактора» вернулись в состав после травм
Дилан Сикьюра и Семен Дер-Аргучинцев вернулись в состав «Трактора».
Нападающие примут участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо».
Семен Дер-Аргучинцев сыграет на фланге первого звене вместе с Андреем Светлаковым и Виталием Кравцовым.
Дилан Сикьюра занял место на фланге третьей тройки атаки вместе Владимиром Ткачевым и Бадди Робинсоном.
Сикьюра не играл из-за травмы с 8 сентября. Он провел три игры в этом сезоне и сделал одну передачу.
Дер-Аргучинцев не играл из-за повреждения с 19 сентября. Он сделал одну передачу в шести матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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