Дер-Аргучинцев и Сикьюра сыграют с «Торпедо». Форварды «Трактора» вернулись в состав после травм

Дилан Сикьюра и Семен Дер-Аргучинцев вернулись в состав «Трактора».

Нападающие примут участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо ».

Семен Дер-Аргучинцев сыграет на фланге первого звене вместе с Андреем Светлаковым и Виталием Кравцовым.

Дилан Сикьюра занял место на фланге третьей тройки атаки вместе Владимиром Ткачевым и Бадди Робинсоном.

Сикьюра не играл из-за травмы с 8 сентября. Он провел три игры в этом сезоне и сделал одну передачу.

Дер-Аргучинцев не играл из-за повреждения с 19 сентября. Он сделал одну передачу в шести матчах.