Только «Бостон» набрал менее 50% очков на Востоке в НХЛ. Разрыв между первой и последней командой – 7 очков против 12 на Западе
Только «Бостон» набрал менее 50% очков на Востоке в НХЛ.
На старте сезона НХЛ зафиксирована высокая плотность в турнирной таблице Восточной конференции.
Разрыв между лидирующим «Питтсбургом» (18 очков в 12 играх) и группой аутсайдеров («Флорида», «Айлендерс», «Торонто», «Баффало» – у всех по 11 очков в 11 играх) составляет 7 баллов.
В Западной конференции разрыв между лидирующим «Колорадо» (18 очков в 12 играх) и аутсайдером «Калгари» (6 в 12) составляет 12 баллов.
При этом на Востоке только «Бостон» набрал менее 50% очков (12 в 13 играх – 46,1%). На Западе таких команд 5 («Нэшвилл», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис» и «Калгари»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
