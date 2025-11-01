Только «Бостон» набрал менее 50% очков на Востоке в НХЛ. Разрыв между первой и последней командой – 7 очков против 12 на Западе

Только «Бостон» набрал менее 50% очков на Востоке в НХЛ.

На старте сезона НХЛ зафиксирована высокая плотность в турнирной таблице Восточной конференции.

Разрыв между лидирующим «Питтсбургом » (18 очков в 12 играх) и группой аутсайдеров («Флорида », «Айлендерс», «Торонто », «Баффало» – у всех по 11 очков в 11 играх) составляет 7 баллов.

В Западной конференции разрыв между лидирующим «Колорадо » (18 очков в 12 играх) и аутсайдером «Калгари» (6 в 12) составляет 12 баллов.

При этом на Востоке только «Бостон» набрал менее 50% очков (12 в 13 играх – 46,1%). На Западе таких команд 5 («Нэшвилл», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис» и «Калгари»).