Цыплаков пропустил матч с «Вашингтоном» по решению тренера «Айлендерс». У форварда 1 очко в 8 играх в сезоне при «минус 6»

Максим Цыплаков пропустил матч «Айлендерс» с «Вашингтоном» по решению тренера.

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков остался в запасе и не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:1).

В текущем сезоне у 27-летнего россиянина 1 (1+0) очко в 8 играх при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 9:23.

В предыдущем матче против «Каролины» (2:6) Цыплаков (11:04, «минус 2») отметился 1 броском в створ, 2 силовыми приемами и 2 потерями, одна из которых привела к голу «Харрикейнс».

Отметим, что форвард «Айлендерс » Максим Шабанов, как и сообщалось ранее , пропустил 5-ю игру подряд из-за травмы.