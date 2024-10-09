Андрей Назаров: «Хоккей в России набирает популярность с каждым днем. У нас самая безопасная и привлекательная страна в мире»

Андрей Назаров высказался об игре молодых российских вратарей в КХЛ.

«В КХЛ продолжается череда интересных матчей. По-прежнему актуальна вратарская тема. Мы видим, что на главные роли выходят молодые российские вратари, что не может не радовать.

Даже в прошлогоднем финале Кубка Гагарина друг против друга играли два талантливых парня. Сейчас в командах Континентальной лиги тренеры все больше доверяют нашим соотечественникам. Думаю, что это правильный и продуманный ход, результаты говорят сами за себя.

Хоккей в России с каждым днем набирает популярность, у нас самая безопасная и привлекательная страна в мире со всех точек зрения. Мы видим, что в том числе главы других государств, приезжающие сюда с официальными визитами, могут совершить велопрогулку или с отличным настроением колоть дрова.

Все это стало возможно благодаря тому, что мы объединились вокруг нашего национального лидера, встали плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .