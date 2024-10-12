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  • Андрей Назаров: «Здорово, что иностранцы едут в КХЛ, нам завидуют, но обманщиков хватает. У хозяев наших недругов бизнес превыше всего. Нельзя раскачивать лодку – победа будет за нами»
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Андрей Назаров: «Здорово, что иностранцы едут в КХЛ, нам завидуют, но обманщиков хватает. У хозяев наших недругов бизнес превыше всего. Нельзя раскачивать лодку – победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался относительно легионеров в КХЛ.

«В КХЛ по-прежнему очень много ярких матчей, прекрасная лига, все нам завидуют. Здорово, что иностранцы сюда едут, но всех подряд везти не стоит, среди легионеров хватает обманщиков.

Прежде всего надо смотреть на статистику, возраст и количество матчей в НХЛ, учитывать достижения, в том числе на уровне сборных.

Отмечу, что в КХЛ сейчас много молодежи – это не может не радовать. Нужно активнее давать российским ребятам шанс. За ними будущее.

Завистников, повторюсь, хватает. Например, у хозяев наших недругов в генофонде заложено: никогда не быть альтруистами.

Бизнес у них в крови, он превыше всего. Если деньги уходят в пустоту, то симпатия сразу проходит, что мы и наблюдаем.

Но нельзя забывать, что все это благодаря нашей сплоченности и единому кулаку, объединившемуся вокруг нашего национального лидера.

Будем двигаться только вперед, ни в коем случае нельзя раскачивать лодку и давать слабину. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
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