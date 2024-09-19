Мухамадуллин и Аскаров пропускают старт тренировочного лагеря «Сан-Хосе» из-за травм
Ярослав Аскаров и Шакир Мухамадуллин пропускают старт тренировочного лагеря «Шаркс».
«Сан-Хосе» объявил, что российские игроки не смогут работать с командой в ближайшее время из-за травм нижней части тела.
22-летний вратарь Аскаров перешел в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла» в августе этого года. Защитник Мухамадуллин присоединился к команде в марте прошлого года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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