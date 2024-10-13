  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»
3

Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»

Александр Овечкин заявил, что забивать голы в НХЛ становится труднее.

«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси» в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени. 

«С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному.

Мы просто будем стараться делать все возможное, чтобы забрасывать шайбы, выигрывать матчи и делать все остальное», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
logoНью-Джерси
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид – топ-претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Овечкин выше Панарина и Капризова
47 октября, 05:40
Сколько стоят Шестеркин и Марнер? Что будет с «Коламбусом»? И, конечно же, Овечкин
264 октября, 11:15
Тотальный гид для фэнтези НХЛ: лучшие варианты на сезон в каждой команде
183 октября, 17:33Фэнтези
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг о вратарях СКА: «Дадим Заврагину спокойно работать, не будем обсуждать. У нас есть Плешков, Серебряков – нужны все. Мойсевича не можем ставить, к сожалению»
352 минуты назад
Кучеров или Макдэвид? Панарин или Капризов? Соберите свою команду в карточной игре по НХЛ
53 минуты назадСпецпроект
Александр Кожевников: «В КВН одни иноагенты. Ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Он был неплохим, а лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса»
20сегодня, 21:45
НХЛ. «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Питтсбург» в гостях у «Торонто», «Калгари» сыграет с «Филадельфией»
118сегодня, 21:30
Ротенберг о выборе музыки на матчи СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить»
29сегодня, 21:05
Александр Кожевников: «Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Канадцу Гру собрали команду, для них делают все, для наших – ничего. У нас много нормальных тренеров»
9сегодня, 20:50
Роман Ротенберг: «Я отработал больше 1000 матчей как генменеджер, просто их никто не считает. А в НХЛ ведут статистику и поздравляют. КХЛ должна это делать»
94сегодня, 20:05
Узнаете по фото Кубок Стэнли? А как расшифровывается НХЛ?
сегодня, 20:00Спецпроект
Ротенберг – журналисту на вопрос о Демидове: «Вы не из Монреаля? В Канаде пишут всякие статьи с подачи американских агентов. «Айс-тайм»? Вы, видимо, в Америке получили образование»
26сегодня, 19:17
Козлов о 2:4 с «Динамо»: «У «Салавата» много удалений, ломается ритм. Нужно быть ответственнее. Ярославлев сыграл неплохо, но мы его даже не протестировали»
4сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Селебрини не сыграет с «Анахаймом». 1-й номер драфта НХЛ-2024 травмировался в дебютной игре за «Сан-Хосе» и пропустит не менее недели
сегодня, 21:25
Ярославлев о дебюте в КХЛ: «Скорости здесь намного выше, чем в ВХЛ. Вратарю нужно соображать быстрее, быть на шаг впереди. Мандраж был, важно не перегореть»
1сегодня, 20:30
Бабаев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится в следующем году. Саша – машина для забрасывания шайб»
1сегодня, 20:18
Зубов об 1:2 с «Локомотивом»: «Сочи» не хватило сил. Во 2-м и 3-м периодах была равная игра. Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы работали с первых минут»
сегодня, 19:52
Плющев о Малкине: «Один из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и всей НХЛ. Не согласен, что он недооценен, рейтинги не всегда объективны»
сегодня, 19:39
Бабаев о Кузнецове: «Набирает кондиции, на адаптацию еще около месяца нужно. В середине ноября увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока»
сегодня, 19:26
В «Динамо» ответили на слова Ивлева о том, что его не пустили на арену: «Если бы он подождал 5-10 минут, его бы пропустили. Охране без разницы, что это известный повар, есть регламент КХЛ»
14сегодня, 18:23
Щитов о Звягине: «Авангард» должен играть намного лучше, к тренеру есть вопросы. Ткачев оправится от травмы, и придут результаты, может»
сегодня, 15:12
Кузнецов забил во втором матче подряд, показав «птичку» после гола «Автомобилисту». Форвард СКА набрал 7 очков в 11 матчах
2сегодня, 14:21
Депутат Свищев про ИИХФ: «Кто‑то должен не побояться и сказать – давайте вернем Россию. Коллеги должны посмотреть на НХЛ – бизнесовый проект, не подвластен политическим интригам»
2сегодня, 14:10