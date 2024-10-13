Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»
Александр Овечкин заявил, что забивать голы в НХЛ становится труднее.
«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси» в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.
«С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному.
Мы просто будем стараться делать все возможное, чтобы забрасывать шайбы, выигрывать матчи и делать все остальное», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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