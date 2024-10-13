Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»

Александр Овечкин заявил, что забивать голы в НХЛ становится труднее.

«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси » в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.

«С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному.

Мы просто будем стараться делать все возможное, чтобы забрасывать шайбы, выигрывать матчи и делать все остальное», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .