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  • Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»
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Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»

Евгений Малкин высказался об изменениях в игре Александра Овечкина.

«Я много смотрю игры Овечкина сейчас. Он уже не играет так много один в один. Но он больше идет на ворота, подбирает отскоки.

Посмотрите, где сейчас забиваются голы в лиге: все вокруг ворот. Я тоже хочу играть поближе к ним, забивать «грязные» голы», – сказал нападающий «Питтсбурга». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoПиттсбург
logoВашингтон
logoЕвгений Малкин
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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