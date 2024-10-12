Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»

Евгений Малкин высказался об изменениях в игре Александра Овечкина.

«Я много смотрю игры Овечкина сейчас. Он уже не играет так много один в один. Но он больше идет на ворота, подбирает отскоки.

Посмотрите, где сейчас забиваются голы в лиге: все вокруг ворот. Я тоже хочу играть поближе к ним, забивать «грязные» голы», – сказал нападающий «Питтсбурга ».