Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»
Евгений Малкин высказался об изменениях в игре Александра Овечкина.
«Я много смотрю игры Овечкина сейчас. Он уже не играет так много один в один. Но он больше идет на ворота, подбирает отскоки.
Посмотрите, где сейчас забиваются голы в лиге: все вокруг ворот. Я тоже хочу играть поближе к ним, забивать «грязные» голы», – сказал нападающий «Питтсбурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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