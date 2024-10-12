Жамнов развел Морозова и Голдобина по разным звеньям. Ружичка сыграет в центре 1-го звена «Спартака» против «Ак Барса»
Алексей Жамнов сделал изменения в составе «Спартака».
Красно-белые назвали состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов развел Ивана Морозова и Николая Голдобина по разным звеньям.
Голдобин остался в первой тройке атаки – с ним сыграют Михаил Мальцев и Адам Ружичка.
Морозов переведен в центр второго сочетания – с ним в звене сыграют Александр Беляев и Александр Пашин.
«Спартак» проиграл два предыдущих матча с общим счетом с 4:10.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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