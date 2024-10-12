Жамнов развел Морозова и Голдобина по разным звеньям. Ружичка сыграет в центре 1-го звена «Спартака» против «Ак Барса»

Алексей Жамнов сделал изменения в составе «Спартака».

Красно-белые назвали состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса ».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов развел Ивана Морозова и Николая Голдобина по разным звеньям.

Голдобин остался в первой тройке атаки – с ним сыграют Михаил Мальцев и Адам Ружичка.

Морозов переведен в центр второго сочетания – с ним в звене сыграют Александр Беляев и Александр Пашин.

«Спартак» проиграл два предыдущих матча с общим счетом с 4:10.