У «Ак Барса» третье поражение подряд – 0:3 от «Спартака». Вратарь Николаев сыграл на ноль, отразив 36 бросков

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Спартаку » (0:3) в сегодняшней игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Клуб из Татарстана ранее проиграл «Сибири» (3:6) и «Амуру» (1:2).

Голкипер красно-белых Дмитрий Николаев сделал первый шатаут, отразив все 36 бросков.

«Ак Барс » имеет в активе 16 баллов в 13 матчах и находится на пятой строчке в таблице Восточной конференции.

«Спартак» набрал 20 баллов в 14 играх и расположился на второй позиции в Западной конференции.