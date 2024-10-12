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  • У «Ак Барса» третье поражение подряд – 0:3 от «Спартака». Вратарь Николаев сыграл на ноль, отразив 36 бросков
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У «Ак Барса» третье поражение подряд – 0:3 от «Спартака». Вратарь Николаев сыграл на ноль, отразив 36 бросков

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Спартаку» (0:3) в сегодняшней игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Клуб из Татарстана ранее проиграл «Сибири» (3:6) и «Амуру» (1:2).

Голкипер красно-белых Дмитрий Николаев сделал первый шатаут, отразив все 36 бросков.

«Ак Барс» имеет в активе 16 баллов в 13 матчах и находится на пятой строчке в таблице Восточной конференции.

«Спартак» набрал 20 баллов в 14 играх и расположился на второй позиции в Западной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАк Барс
logoСпартак
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoДмитрий Николаев
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