Жамнов о 2:5 от «Салавата»: «У некоторых игроков «Спартака» появилась корона, будем это убирать. Было ощущение, что вся команда осталась в раздевалке»

Алексей Жамнов подверг критике игроков «Спартака» после поражения от «Салавата».

Красно-белые проиграли уфимцам (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Два не самых хороших матча подряд – это уже закономерность?

– В этом году другая ситуация. Команда подняла планку. Опускаться ниже плинтуса неправильно. Хотел бы извиниться перед болельщиками.

У некоторых [игроков] появилась корона, будем это убирать. Все проблемы решаемы, просить помощи ни у кого не будем.

– Почему не играли Принс и Порядин?

– Не знаю, когда они восстановятся. У них микротравмы, тяжело что‑то прогнозировать.

– Почему не заменили вратаря?

– Нет вины вратаря в голах, по этой игре замена вратаря не сработала бы. Такое ощущение, что вся команда осталась в раздевалке, на льду не было никого. Мы проиграли все – игру, столкновения, борьбу. Есть время задуматься, – сказал Жамнов .