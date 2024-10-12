Гатиятулин после 0:3 от «Спартака»: «Ак Барс» упустил рисунок игры, рефлекторно упрощаем на фоне усталости – играем одним составом»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Спартака».

«Ак Барс» уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– В последних матчах упустили свой рисунок игры, который приносил нам успех в сентябре. В сентябре все просматривалось.

Сейчас, увы, на фоне усталости рефлекторно стали упрощать игру, давать пространство соперникам. Да и сами много ошибаемся.

Хочу также поблагодарить наших болельщиков.

– Сказали про усталость. Не кажется, что еще рано?

– Играем одним составом. Сегодня были перестановки, смотрим, кто готов. Решили пойти таким составом. Усталость имеется в виду не физическая.

Например, в третьем периоде были моменты, играли в атаке, но просто допустили грубые ошибки, которые привели к голам.

– Последние матчи указывают на системные проблемы?

– Тут просто вопрос дисциплины. Я говорил с ребятами в начале сезона, когда у нас был неудачный выезд, – удалось тогда сделать выводы.

Будем усиливать работу, чтобы ребята поняли, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .