Гатиятулин после 0:3 от «Спартака»: «Ак Барс» упустил рисунок игры, рефлекторно упрощаем на фоне усталости – играем одним составом»
«Ак Барс» уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В последних матчах упустили свой рисунок игры, который приносил нам успех в сентябре. В сентябре все просматривалось.
Сейчас, увы, на фоне усталости рефлекторно стали упрощать игру, давать пространство соперникам. Да и сами много ошибаемся.
Хочу также поблагодарить наших болельщиков.
– Сказали про усталость. Не кажется, что еще рано?
– Играем одним составом. Сегодня были перестановки, смотрим, кто готов. Решили пойти таким составом. Усталость имеется в виду не физическая.
Например, в третьем периоде были моменты, играли в атаке, но просто допустили грубые ошибки, которые привели к голам.
– Последние матчи указывают на системные проблемы?
– Тут просто вопрос дисциплины. Я говорил с ребятами в начале сезона, когда у нас был неудачный выезд, – удалось тогда сделать выводы.
Будем усиливать работу, чтобы ребята поняли, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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