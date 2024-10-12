Кучеров догнал Лекавалье по числу хет-триков за «Тампу» (6). Больше в истории клуба только у Стэмкоса и Сен-Луи
Никита Кучеров догнал Винсента Лекавалье по числу хет-триков за «Тампу» (6).
Форвард «Лайтнинг» забросил 3 шайбы в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).
Хет-трик стал для 31-летнего россиянина шестым в рамках регулярок НХЛ. Он делит 3-е место в истории клуба по числу игр с 3+ шайбами с Винсентом Лекавалье (по 6).
Больше таких матчей у Стивена Стэмкоса (13) и Мартена Сен-Луи (8).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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