Кучеров догнал Лекавалье по числу хет-триков за «Тампу» (6). Больше в истории клуба только у Стэмкоса и Сен-Луи

Никита Кучеров догнал Винсента Лекавалье по числу хет-триков за «Тампу» (6).

Форвард «Лайтнинг» забросил 3 шайбы в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).

Хет-трик стал для 31-летнего россиянина шестым в рамках регулярок НХЛ. Он делит 3-е место в истории клуба по числу игр с 3+ шайбами с Винсентом Лекавалье (по 6).

Больше таких матчей у Стивена Стэмкоса (13) и Мартена Сен-Луи (8).