Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 3+ голами в первом матче в сезоне. Контос сделал покер в дебютной игре команды в 1992-м

Никита Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 3+ шайбами в первом матче в сезоне.

Форвард «Лайтнинг» сделал хет-трик в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).

До него в истории клуба был только один игрок с 3+ шайбами в первой игре в сезоне.

В 1992 году форвард Крис Контос сделал покер в первой игре в истории «Лайтнинг» – против «Чикаго» (7:3).