Генцел 2 раза ассистировал Кучерову при голах в пустые ворота в своем 1-м матче за «Тампу»
Джейк Генцел 2 раза ассистировал Никите Кучерову в первом матче за «Тампу».
«Лайтнинг» одержали победу над «Каролиной» (4:1) в первом матче команды в новом сезоне НХЛ.
30-летний американец стал игроком «Тампы» перед открытием рынка свободных агентов – клуб выменял права на него у «Харрикейнс» и подписал контракт до начала работы рынка.
Экс-игрок «Питтсбурга» заключил соглашение на 7 лет с кэпхитом 9 миллионов долларов.
В первом матче за новую команду в регулярке НХЛ Генцел (17:56, 3:41 – в большинстве, «+2») дважды ассистировал Никите Кучерову при его голах в пустые ворота. В его активе также 2 броска в створ, 1 блок и 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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