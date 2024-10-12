Генцел 2 раза ассистировал Кучерову при голах в пустые ворота в своем 1-м матче за «Тампу»

Джейк Генцел 2 раза ассистировал Никите Кучерову в первом матче за «Тампу».

«Лайтнинг» одержали победу над «Каролиной» (4:1) в первом матче команды в новом сезоне НХЛ .

30-летний американец стал игроком «Тампы » перед открытием рынка свободных агентов – клуб выменял права на него у «Харрикейнс» и подписал контракт до начала работы рынка.

Экс-игрок «Питтсбурга» заключил соглашение на 7 лет с кэпхитом 9 миллионов долларов.

В первом матче за новую команду в регулярке НХЛ Генцел (17:56, 3:41 – в большинстве, «+2») дважды ассистировал Никите Кучерову при его голах в пустые ворота. В его активе также 2 броска в створ, 1 блок и 1 силовой прием.