Кучеров набрал 3+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой
Никита Кучеров набрал 4 (3+1) очка в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1) и был признан первой звездой.
На 52-й минуте форвард «Тампы» реализовал большинство, а на 58-й и 60-й – забил в пустые ворота.
За 21:55 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (4:56 – в большинстве) – у Кучерова 6 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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