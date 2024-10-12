Мичков остался без очков в дебютном матче в НХЛ: 4 броска в створ за 18:32 против «Ванкувера» при 3:31 в большинстве. Он не забил буллит в серии
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков дебютировал в НХЛ.
19-летний россиянин принял участие в игре между «Флайерс» и «Ванкувером» (3:2 Б) в регулярном чемпионате лиги.
Мичков (18:32 – третье время среди форвардов команды, 3:31 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ (еще один прошел мимо) и 1 блоком.
Также Матвей допустил 1 потерю, а в первом периоде получил малый штраф. Свою попытку в серии буллитов нападающий не реализовал.
Мичков осваивается в «Филадельфии»: 3+4 на предсезонке, место в большинстве и заступничество капитана
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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