Мичков остался без очков в дебютном матче в НХЛ: 4 броска в створ за 18:32 против «Ванкувера» при 3:31 в большинстве. Он не забил буллит в серии

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков дебютировал в НХЛ.

19-летний россиянин принял участие в игре между «Флайерс» и «Ванкувером » (3:2 Б) в регулярном чемпионате лиги.

Мичков (18:32 – третье время среди форвардов команды, 3:31 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ (еще один прошел мимо) и 1 блоком.

Также Матвей допустил 1 потерю, а в первом периоде получил малый штраф. Свою попытку в серии буллитов нападающий не реализовал.

Мичков осваивается в «Филадельфии»: 3+4 на предсезонке, место в большинстве и заступничество капитана