Сергей Самсонов о Мичкове: «Филадельфия» очень грамотно подошла к его развитию, внедрению в команду. Он потихоньку набирает обороты»
Сергей Самсонов высказался о развитии Матвея Мичкова в «Филадельфии».
«Филадельфия» очень грамотно подошла к его развитию, внедрению в команду. Его поставили играть с хорошими опытными игроками в топ-6, где он, как я думаю, и должен играть. Он потихоньку набирает обороты.
Однозначно, у него есть талант, в него верят, ему помогут раскрыться. В регулярном сезоне все-таки совсем другой хоккей в отличие от предсезонки. Первые 10 игр в сезоне ребята вкатываются, через 10 игр будет еще более интенсивный хоккей.
Матвею очень важно прогрессировать в каждой игре, но, повторюсь, мне очень нравится, как «Филадельфия» подошла к его развитию», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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