Мичков осваивается в «Филадельфии»: 7 очков на предсезонке, место в большинстве и заступничество капитана

Как будет в сезоне?

Этим летом Матвей Мичков неожиданно перебрался в «Филадельфию» из СКА. Роман Ротенберг досрочно отпустил его за океан, хотя прежде отговаривал игрока от переезда (даже публично). Мичков подписал трехлетний контракт новичка и этой ночью дебютирует в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Ванкувером».

Пока руководство «Флайерс» старается не давить на игрока, хотя понятно, что с Матвеем в клубе связывают большие надежды.

Мичков на предсезонке: лучший бомбардир команды, первая бригада большинства

Нападающий сыграл в четырех матчах, выходя в разных сочетаниях. Но каждый раз это были ударные тройки с уже опытными партнерами. Получалось довольно результативно: Матвей набирал очки что с Фростом и Типпетом, что с Кутюрье и Конекны. В итоге за 4 матча предсезонки он выбил 3+4 – первый результат во «Флайерс» и один из лучших во всей лиге.

Самый яркий матч за «Филадельфию» получился у Мичкова с «Бостоном» (3:2 ОТ) – он сыграл ключевую роль в успехе: сравнял счет во втором периоде, а потом забросил в овертайме. Победный гол получился классическим для дополнительного времени: чистый выход 2-в-1, Матвей выдержал долгую паузу, сблизился с вратарем и бросил в дальний угол впритирку со штангой.

Кстати, тот вечер запомнился Мичкову не только голами. Защитник «Бостона» Билли Суизи (28 лет, 9 матчей в НХЛ) долго провоцировал Матвея на потасовку – и получил ее, но с только Шоном Кутюрье, который заступился за молодого партнера.

Да, капитан «Филадельфии» сбросил перчатки и начал драку с Суизи, лично выступив в защиту Мичкова.

Главный тренер Джон Торторелла это оценил: «Так создается настоящая команда. Это братство, вы играете друг за друга. Идеальное проявление лидерства». Любопытно, что по ходу прошлого сезона он отправлял Кутюрье в запас, а теперь отвешивает ему комплименты. Отличный пример для Мичкова, что не стоит сдаваться, если и у него возникнут трудности. А они при Торторелле вполне реальны.

Сейчас тренер отзывается о Матвее положительно: «Он забросил в пустые в ворота в предсезонном матче, а радовался так, будто это гол в седьмой игре серии плей-офф. Мне нравится такой настрой. Думаю, он передается и всей команде». Так Торторелла говорил об эпизоде в матче с «Айлендерс» (2:0). Тогда Мичков бросил по пустым, а потом прыгнул в стекло.

Продолжая разговор о Мичкове, Торторелла особенно отмечал его креативность: «Мы очень нуждаемся в игроках с такими атакующими инстинктами. Я не собираюсь делать из него чекера. Мы не будем давить его творческие стороны». Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэниэл Бриер тоже подтверждал уникальность Мичкова и его способность справляться с давлением.

Торторелла проговаривал и еще одну важную мысль: «Он не является нашим спасителем. Ему 19 лет». И все же успешная игра на предсезонке уже точно обеспечила Мичкову место в топ-6 «Филадельфии». Прогнозируется, что изначально он выйдет даже в ведущем сочетании. На предсезонке Матвей стабильно получал место в первой бригаде большинства – отсюда и очки.

Вернемся к статистике. С тремя голами Мичков оказался и лучшим снайпером клуба на предсезонке. По полезности («+3») с ним сравним только перспективный защитник Эмиль Андре. Он отыграл за «Филу» 4 матча в предыдущей регулярке и должен начать этот сезон в основе (но ему немного повезло – вызвали из АХЛ из-за травмы Ника Силера).

Что еще делал Мичков: качал мышцы, ходил на бейсбол, тренировал лакросс

● Матвей уехал из России еще в июле. Он выкладывал много фотографий, но главным развлечением в другой стране неожиданно стал бейсбол. Клуб «Филадельфия Филлис» позвал его на матч – этого хотел сам Мичков: исполнил символический бросок и получил в подарок именную футболку. Лучшее знакомство с новым для себя миром Матвей вряд ли представлял.

● Летом Мичков много времени проводил в спортзале. Над собственным телом он активно работал в последние два года, но сейчас акцентировал внимание на мышечной массе. Вес Матвея – уже более 85 кг. За лето он прибавил более 6 кг – и во многом это ушло в мышцы. Поэтому на предсезонке Матвей легко удерживал шайбу под силовым давлением и отвечал на него сам.

● Ветераны «Филадельфии» рассказывали, что много общаются с ним через онлайн-переводчики. Важно, что рядом есть и российские хоккеисты. Вратарь Иван Федотов уехал в «Филадельфию» еще весной. Защитник Егор Замула играет там не первый год. Добавился и тренер Олег Знарок, который теперь работает на «Филадельфию». Если забыли, обязательно почитайте об этом тут .

● Сама «Филадельфия» будто бы не верила, что получит Мичкова так рано. Зато у него теперь есть на яркую игру в условиях перестройки. По сути, максимальная цель «Филадельфии» – попадание в плей-офф. Вокруг новичка создаются тепличные условия, а он креативит при любой возможности. Например, уже на первой тренировке в лагере делал попытки лакросса. Ждем в играх?

● Мичков готов к тому, что при совсем неудачных раскладах его даже отправят в АХЛ. Более того: в его контракте есть пункт о возможном возвращении в Россию, если в «Филадельфии» неожиданно что-то пойдет не так. Хочет ли Матвей нового попадания в систему СКА? Вот ответ: «Надеюсь, что пройду через все сложности и завоюю место в составе. Никому я просто так ничего не отдам».

● И тут еще раз надо понять позицию «Филадельфии» – через слова Бриера: «Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. Это лучшая лига в мире. Это большой шаг. Будет нелегко. Поэтому мои ожидания на самом деле довольно низкие. Мне не терпится понаблюдать за его игрой, но ему придется через многое пройти, прежде чем он станет тем игроком, которым хочет быть».

Проверим перспективу уже в ближайших матчах.

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Фото: East News /AP Photo/Chris Szagola, AP Photo/Matt Slocum