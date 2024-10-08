Фетисов о шансах Мичкова на «Колдер Трофи»: «Большие ожидания с ним связаны, надо, чтобы многое сложилось. Талант у него есть, пожелаем удачи»
Вячеслав Фетисов оценил шансы Матвея Мичкова на «Колдер Трофи».
Ранее журналисты издания The Athletic назвали 19-летнего форварда «Филадельфии» главным претендентом на приз лучшему новичку в новом сезоне НХЛ.
«Большие ожидания с ним связаны, хотел бы пожелать ему удачи, там не все так просто. Надо, чтобы многое что сложилось.
Талант у него есть, так что будем желать ему удачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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