Дмитрий Сычев: «Мичков – очень хороший парень. Мне кажется, он полностью готов к НХЛ. В предсезонных играх он очень ярко себя проявлял»

Дмитрий Сычев считает, что Матвей Мичков полностью готов к НХЛ.

«Переживаю лично за Мичкова , пересекались с ним в медиалиге за «ЧистоПитер», очень хороший парень. Мне кажется, он полностью готов к НХЛ . В предсезонных играх он очень ярко себя проявлял.

К тому же его ставили в первые звенья, которые определяют игру. Значит, на него всерьез рассчитывают. Да и вряд клуб НХЛ будет брать кого-то просто на перспективу, там времени на раскачку нет. Главное – обойтись без травм.

Плюс теперь есть Знарок . Мы с ним лично знакомы, участвовали в нескольких благотворительных матчах. Это очень сильный специалист, который поможет «Филадельфии» и конкретно Мичкову. Всегда здорово, когда рядом есть старший товарищ с таким опытом и близким менталитетом», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.