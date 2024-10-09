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Дмитрий Сычев: «Мичков – очень хороший парень. Мне кажется, он полностью готов к НХЛ. В предсезонных играх он очень ярко себя проявлял»

Дмитрий Сычев считает, что Матвей Мичков полностью готов к НХЛ.

«Переживаю лично за Мичкова, пересекались с ним в медиалиге за «ЧистоПитер», очень хороший парень. Мне кажется, он полностью готов к НХЛ. В предсезонных играх он очень ярко себя проявлял.

К тому же его ставили в первые звенья, которые определяют игру. Значит, на него всерьез рассчитывают. Да и вряд клуб НХЛ будет брать кого-то просто на перспективу, там времени на раскачку нет. Главное – обойтись без травм.

Плюс теперь есть Знарок. Мы с ним лично знакомы, участвовали в нескольких благотворительных матчах. Это очень сильный специалист, который поможет «Филадельфии» и конкретно Мичкову. Всегда здорово, когда рядом есть старший товарищ с таким опытом и близким менталитетом», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Сычев
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoОлег Знарок
logoМатвей Мичков
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