Василевский отразил 20 бросков «Каролины» из 21 в первом матче в сезоне НХЛ. Победа – 294-я в лиге

Андрей Василевский отразил 20 бросков «Каролины» из 21 в 1-м матче в сезоне НХЛ.

«Тампа » обыграла «Харрикейнс» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата.

30-летний россиянин отразил 20 бросков из 21 и записал в актив первую победу в сезоне (и 294-ю за карьеру в лиге).