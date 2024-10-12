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«Колорадо» забрал Кяхкенена с драфта отказов. «Виннипег» летом подписал с вратарем контракт на 1 млн долларов

«Колорадо» забрал Каапо Кяхкенена с драфта отказов.

В межсезонье 28-летний вратарь подписал контракт с «Виннипегом» на 1 год с зарплатой – 1 миллион долларов. 

«Джетс» выставили Кяхкенена на драфт отказов, он проиграл конкуренцию за место запасного Эрику Комри

Сегодня «Колорадо» забрал голкипера с драфта отказов.  

Начало прошлого сезона Кяхкенен провел в «Сан-Хосе», а потом перешел в «Нью-Джерси». Всего он сыграл 37 матчей в сумме за обе команды. В «Сан-Хосе» ему удалось отразить 89,5% бросков, а в «Нью-Джерси» – 92,3%.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
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деньги
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