Барков пропустит несколько недель из-за травмы. Капитан «Флориды» врезался в борт в матче с «Оттавой»
Александр Барков пропустит несколько недель из-за травмы.
Капитан «Пантерс» получил повреждение в матче с «Оттавой» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В концовке игры Барков пытался помешать Тиму Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт, травмировав правую ногу.
Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщает, что статус травмированного Баркова – «с недели на неделю».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
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