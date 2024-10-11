Барков пропустит несколько недель из-за травмы. Капитан «Флориды» врезался в борт в матче с «Оттавой»

Александр Барков пропустит несколько недель из-за травмы.

Капитан «Пантерс» получил повреждение в матче с «Оттавой» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В концовке игры Барков пытался помешать Тиму Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт, травмировав правую ногу.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщает, что статус травмированного Баркова – «с недели на неделю».