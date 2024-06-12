Барков поучаствовал в тренировке «Флориды» перед 3-й игрой с «Эдмонтоном»

Александр Барков вышел на тренировку перед 3-й игрой финала против «Эдмонтона».

Напомним, капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф с « » (4:1, 2-0).

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом. Третья игра серии состоится 14 июня.

«Сегодня он чувствовал себя лучше. Насколько мне известно, провел тренировку на льду. Его проверят позже.

Посадим его на самолет, снимем с самолета, выведем на лед и посмотрим, в каком он состоянии завтра. Сегодня выглядел хорошо», – сказал главный тренер «Флориды» .