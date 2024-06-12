Барков поучаствовал в тренировке «Флориды» перед 3-й игрой с «Эдмонтоном»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков вышел на тренировку перед 3-й игрой финала против «Эдмонтона».

Напомним, капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). 

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом. Третья игра серии состоится 14 июня. 

«Сегодня он чувствовал себя лучше. Насколько мне известно, провел тренировку на льду. Его проверят позже.

Посадим его на самолет, снимем с самолета, выведем на лед и посмотрим, в каком он состоянии завтра. Сегодня выглядел хорошо», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис

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2 комментария
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У Мориса там от сердца отлегло немного) А в свою очередь Knoblauch(отчасти что то немецкое в фамилии) на ломаном немецком мысленно произнес- "Зайтлькапут" )
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Уверен в победе Флориды, всë - таки там три русских парня. Но жаль что уже скоро 3 десятка лет родина хоккея без главного кубка.
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