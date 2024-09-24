Свечков травмировал ногу в выставочном матче с «Флоридой». 21-летний форвард «Нэшвилла» покинул площадку во 2-м периоде и не вернулся на лед
Федор Свечков получил травму в выставочном матче «Нэшвилла» с «Флоридой».
«Предаторс» уступили «Пантерс» в двух выставочных матчых НХЛ.
В конце 2-го периода второго матча нападающий Федор Свечков получил травму и покинул площадку. Повреждение было получено после контакта с игроком соперника, Свечков подвернул лодыжку.
Россиянин упал на лед от боли, после чего его увезли в раздевалку. Также сообщается, что Свечков не мог становиться на ногу, когда его уводили со льда.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Tennessean
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости