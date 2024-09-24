Свечков травмировал ногу в выставочном матче с «Флоридой». 21-летний форвард «Нэшвилла» покинул площадку во 2-м периоде и не вернулся на лед

Федор Свечков получил травму в выставочном матче «Нэшвилла» с «Флоридой».

«Предаторс» уступили «Пантерс» в двух выставочных матчых НХЛ .

В конце 2-го периода второго матча нападающий Федор Свечков получил травму и покинул площадку. Повреждение было получено после контакта с игроком соперника, Свечков подвернул лодыжку.

Россиянин упал на лед от боли, после чего его увезли в раздевалку. Также сообщается, что Свечков не мог становиться на ногу, когда его уводили со льда.