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  • Свечков травмировал ногу в выставочном матче с «Флоридой». 21-летний форвард «Нэшвилла» покинул площадку во 2-м периоде и не вернулся на лед
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Свечков травмировал ногу в выставочном матче с «Флоридой». 21-летний форвард «Нэшвилла» покинул площадку во 2-м периоде и не вернулся на лед

Федор Свечков получил травму в выставочном матче «Нэшвилла» с «Флоридой».

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В конце 2-го периода второго матча нападающий Федор Свечков получил травму и покинул площадку. Повреждение было получено после контакта с игроком соперника, Свечков подвернул лодыжку.

Россиянин упал на лед от боли, после чего его увезли в раздевалку. Также сообщается, что Свечков не мог становиться на ногу, когда его уводили со льда.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Tennessean
травмы
выставочные матчи
logoФлорида
logoНэшвилл
logoНХЛ
logoЗдоровье
logoФедор Свечков
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