Барков получил травму в матче против «Оттавы». Капитан «Флориды» хотел помешать Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт
Александр Барков получил травму в матче с «Оттавой».
«Сенаторс» обыграли «Флориду» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В концовке игры капитан «Пантерс» пытался помешать Тиму Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт, травмировав правую ногу.
Он покинул площадку с помощью партнеров. Главный тренер южан Пол Морис после игры не сообщил подробностей о состоянии игрока.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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