Барков получил травму в матче против «Оттавы». Капитан «Флориды» хотел помешать Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт

Александр Барков получил травму в матче с «Оттавой».

«Сенаторс» обыграли «Флориду» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В концовке игры капитан «Пантерс» пытался помешать Тиму Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт, травмировав правую ногу.

Он покинул площадку с помощью партнеров. Главный тренер южан Пол Морис после игры не сообщил подробностей о состоянии игрока.