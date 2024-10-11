Леонтьев о победном голе «Сибири»: «Необъяснимое действие защитника с передачей через пятак. Такое недопустимо. Этому учат в детском хоккее. Мы потеряли важнейшие очки»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Сибири» (1:2).

Победную шайбу в составе новосибирской команды за 44 секунды до конца игры забросил Сергей Широков.

«Встречались с соседом по турнирной таблице. Мы знали, что ждать от «Сибири ». Матч был вязкий, немного голевых моментов, но обе команды хотели выжать максимум.

Все шло в овертайм, хотя, у нас было преимущество. Необъяснимое действие защитника с передачей через пятак. Такое недопустимо. Этому учат в детском хоккее. При любом случае ты должен вводить шайбу уверенно и надежно, а не так.

Конечно, соперник воспользовался моментом и забил гол. Мы потеряли важнейшие очки», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.