Только 500 зрителей сможет посетить матч «Нефтехимика» и «Сибири». Нижнекамцы сообщили, что это независящее от клуба обстоятельства
«Дорогие болельщики! Мы очень расстроены вместе с вами, но 11 октября по независящим от клуба обстоятельствам матч ХК «Нефтехимик» с ХК «Сибирь» пройдет с ограниченным доступом болельщиков (до 500 человек).
Посетить эти игры могут владельцы абонементов и болельщики, которые успели заранее приобрести билеты. Понимаем ваше разочарование. Чтобы как-то компенсировать эмоциональные потери, для вашего удобства мы совместно с «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ Prime» организуем трансляцию этой игры в прямом эфире. Начало 11 октября в 18 часов 45 минут. ХК «Нефтехимик» обращается ко всем своим болельщикам с просьбой отнестись к этому с пониманием.
Уверены, команда будет чувствовать вашу горячую и искреннюю поддержку, где бы вы ни переживали за нас», – говорится в заявлении клуба.
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