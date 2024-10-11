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Ротенберг о 58-летии мецената Комарова: «Поздравляю инициатора создания инновационной школы «Сколка»! Биотехнологии, освоение космоса – без этого невозможно представить будущее»

Роман Ротенберг поздравил мецената Андрея Комарова с днем рождения.

11 октября ему исполнилось 58 лет.

«Поздравляю с днем рождения Андрея Комарова – мецената, инициатора создания инновационной школы «Сколка»!

Благодаря усилиям Андрея Ильича в России появилось учебное заведение, в котором дети сочетают школьную программу и профессиональное развитие. Это очень важно, так как только на практике можно получить необходимый опыт, а сама концепция школы «Сколка» подразумевает решение реальных задач после получения теоретических знаний.

Биотехнологии, искусственный интеллект, освоение космоса, креативные направления – без этого невозможно представить наше будущее, и именно на этом специализируется «Сколка».

Огромное спасибо Андрею Ильичу за поддержку нашего спортивно-образовательного проекта – рядом со «Сколкой» группа компаний «Красная Машина» совместно с Российским фондом прямых инвестиций строит спорткомплекс для занятия множеством видов спорта от хоккея до борьбы.

Искренне желаю Андрею Ильичу новый творческих свершений и успехов во всем! С праздником!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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